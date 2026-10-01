Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im September leicht verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 52,0 Punkten erwartet.