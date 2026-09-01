Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im August weiter verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,5 Punkten erwartet.