Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im Oktober wie erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,8 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.