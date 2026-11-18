In Grossbritannien hat sich die Inflation wegen gestiegener Spritpreise erneut verstärkt und den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Die Verbraucherpreise legten im Oktober im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2025. Im Vormonat hatte die Jahresrate 3,5 Prozent betragen und im August 3,1 Prozent.