Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Dezember verbessert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 51,7 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Die Dienstleisterstimmung hellte sich auf, der Indikator für die Industrie ging hingegen zurück. Mit etwas mehr als 50 Punkten zeigt der Gesamtindikator Wachstum an.

15.12.2023 10:58