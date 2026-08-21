Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator stieg um 0,7 Punkte auf 52,8 Punkte. In der Industrie fiel der Wert hingegen um 0,4 Punkte auf 51,5 Punkte.
«Der Aufschwung wird durch sonniges Wetter und Investitionen in den Technologiesektor unterstützt, obwohl wir - wie erwartet - eine gewisse Abschwächung des Wachstums im verarbeitenden Gewerbe beobachten, da der vorsorgliche Lageraufbau nachlässt», kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. «Dies spiegelt wider, dass die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten vorerst nachlassen.»/jsl/jkr/mis
(AWP)