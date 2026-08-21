Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im August erneut aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 52,5 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 51,6 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert weiter ein Wirtschaftswachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt. Bereits im Juli war er auf über 50 Punkte gestiegen.