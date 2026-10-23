Die Stimmung legte sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie unerwartet zu. Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global, sprach von einem ermutigenden Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft. Dies werde dadurch unterstrichen, dass Unternehmen zum ersten Mal seit dem Einstellungsrückgang infolge der Verkündigung der Regierungspläne für das kommende Fiskaljahr wieder zusätzliche Mitarbeiter einstellten. Die Pläne hatten unter anderem eine Erhöhung der Arbeitgeber-Sozialabgaben und einen Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns beinhaltet.