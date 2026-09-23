Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im September verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 52 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert trotz des Rückgangs ein Wachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.