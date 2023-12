Mit deutlich schärferen Hürden für ausländische Fachkräfte sowie einem neuen Asylpakt für Abschiebungen nach Ruanda will sich Grossbritannien gegen Migranten abschotten. Innenminister James Cleverly reiste am Dienstag in das ostafrikanische Land, um einen Vertrag zu vereinbaren, mit dem die konservative Regierung ein Urteil des obersten britischen Gerichts umgehen will.

05.12.2023 13:35