«Wir sind enttäuscht über die Niederlage, aber nicht so sehr wegen unserer Partei als vielmehr wegen der verheirateten Paare», erklärte Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mit dem Nein zur Fairness-Initiative drohten nun vielen Ehepaaren höhere Kantons- und Gemeindesteuern. Das betrifft vor allem Paare mit stark unterschiedlichen Einkommen. Auch Ehepaare im Ruhestand könnten mit der Individualbesteuerung stärker belastet werden.
Umsetzung der Individualbesteuerung im Fokus
Die eigentliche Herausforderung beginne jetzt. «Wir werden genau hinschauen, wie Bund und Kantone die Individualbesteuerung umsetzen», so der Walliser Nationalrat. Seiner Partei sei es nicht gelungen, die Bevölkerung im Abstimmungskampf ausreichend für das Thema zu sensibilisieren. Die Diskussionen hätten sich insbesondere um die Bundessteuer gedreht, obwohl auch die kantonale und kommunale Besteuerung betroffen sei.
Die SVP, die hinter der Initiative stand, bedauerte die Ablehnung. Jetzt sei die FDP in der Pflicht, teilte die Partei mit. Die Initiative «wäre der einfachere und unbürokratischere Weg gewesen, um die Heiratsstrafe abzuschaffen und Familien wirklich steuerlich zu entlasten», hiess es weiter. Bei der Umsetzung der Individualbesteuerung müsse die FDP nun dafür sorgen, dass Ehepaare und Familien nicht durch neue steuerliche Nachteile oder unnötige Bürokratie zusätzlich belastet werden.
Die Evangelische Volkspartei (EVP), die die Initiative gemeinsam mit der Mitte lanciert hatte, und die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) kritisierten, die Individualbesteuerung werde neue steuerliche Ungerechtigkeiten schaffen.
FDP ist zufrieden
Mit dem Nein zur Mitte-Initiative ende ein «langes Ringen um die steuerliche Gleichberechtigung von Mann und Frau», stellte die FDP fest. Die Partei sei stolz, dass Zweitverdienerinnen und Zweitverdiener, meist Frauen, nicht länger benachteiligt würden. Nun gelte es, das neue Steuerrecht speditiv umzusetzen.
Der Versuch der Mitte, die erst am 8. März dieses Jahres vom Volk beschlossene Individualbesteuerung rückgängig zu machen, sei gescheitert. Die Basler Nationalrätin Bettina Balmer, Präsidentin der FDP-Frauen, erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass dieses Ergebnis für die FDP-Frauen ein Grund zur grossen Zufriedenheit und auch eine Bestätigung der Richtigkeit ihrer Politik sei.
SP, Grüne, GLP und Economiesuisse erfreut
Begrüsst wurde das Nein zur Mitte-Initiative auch von der SP. Eine Annahme hätte ein Steuerchaos verursacht und Ausfälle von bis zu drei Milliarden Franken in der Bundeskasse zur Folge gehabt. Profitiert von einer Annahme der Fairness-Initiative hätten vor allem reiche Ehepaare, teilte die Partei weiter mit. Mit dem Ja zur Individualbesteuerung habe sich die Stimmbevölkerung für eine faire und zeitgemässe Lösung entschieden. Diese müsse nun rasch auf Bundes- und auf Kantonsebene umgesetzt werden. Die Individualbesteuerung sei ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung von Frau und Mann.
Für die GLP hat das Stimmvolk mit seinem Nein «einen widersprüchlichen steuerpolitischen Kurs verhindert» und den Weg für die bereits im Frühjahr beschlossene Individualbesteuerung bestätigt. Die Annahme der Initiative wäre ein folgenschwerer Rückschritt gewesen, stellt die GLP weiter fest. Sie hätte neue Widersprüche geschaffen und ein «steuerpolitisches Chaos» ausgelöst.
Die Initiative hätte ein konservatives Familienmodell zementiert, das nicht die Realität der Mehrheit der Schweizer Haushalte widerspiegle, liess sich der Berner Grünen-Nationalrat Kilian Baumann in einer Mitteilung der Partei zitieren. Mit der Ablehnung werde eine steuerliche Entlastung der Reichsten und das Risiko künftiger steuerlicher Ungerechtigkeiten aller unverheirateten Steuerpflichtigen verhindert.
Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse ist mit der Ablehnung der Mitte-Initiative der Weg frei für die Individualbesteuerung. Die positiven Erwerbsanreize könnten demnach den Fachkräftemangel lindern.
(AWP)