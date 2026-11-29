SP, Grüne, GLP und Economiesuisse erfreut

Begrüsst wurde das Nein zur Mitte-Initiative auch von der SP. Eine Annahme hätte ein Steuerchaos verursacht und Ausfälle von bis zu drei Milliarden Franken in der Bundeskasse zur Folge gehabt. Profitiert von einer Annahme der Fairness-Initiative hätten vor allem reiche Ehepaare, teilte die Partei weiter mit. Mit dem Ja zur Individualbesteuerung habe sich die Stimmbevölkerung für eine faire und zeitgemässe Lösung entschieden. Diese müsse nun rasch auf Bundes- und auf Kantonsebene umgesetzt werden. Die Individualbesteuerung sei ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung von Frau und Mann.