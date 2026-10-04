Deutliche Unterschiede zeigten sich dabei zwischen den Geschlechtern. Während 78 Prozent der Frauen eine Verschärfung befürworten, liegt die Zustimmung bei den Männern bei 61 Prozent. Auch das Alter spielt eine Rolle: Die Zustimmung steigt von 62 Prozent bei den 18- bis 34-Jährigen auf 79 Prozent bei den über 65-Jährigen an. Personen in Städten und Agglomerationen (je 72 Prozent) sind einer Verschärfung gegenüber positiver eingestellt als jene auf dem Land (67 Prozent).