Am Vormittag seien rund 290 Schadensmeldungen eingegangen, teilte die Polizei mit. Eine 42-jährige Frau sei in Erlinsbach SO von einem umgestürzten Baum getroffen und dabei schwer verletzt worden. Sie musste gemäss Polizeimeldung nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.