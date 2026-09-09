An der ersten Ausschreibung für neue Backup-Kraftwerke gibt es grosses Interesse. Die Bundesnetzagentur teilte mit, die Ausschreibung für «Langzeitkapazitäten» nach dem Gesetz zur Sicherung der Versorgungssicherheit und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten sei «deutlich überzeichnet». Die Bundesnetzagentur beginne heute mit der Prüfung der Gebote. Sie prüfe insbesondere, ob die Bieter alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und keine Ausschlussgründe vorliegen. Die Bundesnetzagentur gebe die Zuschläge spätestens am 3. November bekannt.