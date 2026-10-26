Was bedeutet das für das Personal?

Die Migros war 2025 mit knapp 91'700 Mitarbeitenden die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz. Vom Reformprojekt betroffen sind vor allem Verwaltung und Management der Regionalgenossenschaften sowie des MGB. Dort sollen Doppelspurigkeiten über mehrere Jahre abgebaut werden. Wie viele Stellen dadurch wegfallen könnten, sagten die Verantwortlichen vorerst nicht. Die «Sonntagszeitung» berichtete von einem geschätzten Einsparpotenzial von jährlich 300 bis 400 Millionen Franken. Damit könnten rund 3000 Stellen wegfallen. «Das Ziel dieser Gruppengenossenschaft ist nicht, Stellen abzubauen», betonte Nold. Die Migros will möglichst interne Lösungen finden und die natürliche Fluktuation nutzen. Bis mindestens Mitte 2028 garantiert sie in den Regionalgenossenschaften den Verzicht auf organisationsbedingte Entlassungen. Filialpersonal und Tochterunternehmen seien vom Umbau nicht betroffen.