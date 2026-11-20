Spannungen bei Protestaktionen von Studierenden

Der angekündigte Grossstreik fiel zudem mit einem Aktionstag von protestierenden Studierenden zusammen. Neben den hohen Lebenshaltungskosten ging es bei ihren Protesten auch um die aktuelle Weltlage. In Rom waren etwa Spruchbänder zu sehen, auf denen ein Ende von Krieg und Aufrüstung gefordert wird. Es waren auch Palästinafahnen zu sehen.