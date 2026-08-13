Die Anlage verfügt über eine Leistung von 250 Megawatt und kann derzeit rund 500 Megawattstunden Strom speichern. Noch in diesem Jahr soll die Speicherkapazität auf 800 Megawattstunden steigen. Nach Angaben von Münch Energie handelt es sich um den grössten derzeit in Betrieb befindlichen Batteriespeicherverbund Deutschlands.