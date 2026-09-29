Ende Juni hatte Groupe E die Reorganisation angekündigt und auf mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigten hingewiesen, die genaue Zahl der Kündigungen aber noch offengelassen. Nach der Konsultation der Personalvertretung und der Sozialpartner sowie der Prüfung individueller Lösungen seien nun zwölf Kündigungen definitiv, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.