Ausserdem belasteten Rückstellungen das Ergebnis mit 3,1 Millionen Franken. Davon entfielen 250'000 Franken auf den Sozialplan für die Schliessung der Mühle in Zollbrück. Und 2,8 Millionen wurden auf den Restwerten der Immobilien und den Maschinen in Zollbrück abgeschrieben. Dieser Betrag sei ein vorsichtiger Wert, da Erträge aus eventuellen Verkäufen von Vermögenswerten, insbesondere von Immobilien, in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt worden seien, schrieb die Firma.