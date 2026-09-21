Für Bayer war der Umsatz mit Stivarga zuletzt rückläufig. Im Jahr 2025 sanken die Erlöse ‌mit dem Medikament um 27 Prozent auf 338 Millionen Euro. Das lag vor allem an deutlichen Rückgängen in China, ​wo staatliche Grosseinkäufe für einen hohen Preisdruck sorgen. ​Der Patentschutz für das ​Mittel läuft voraussichtlich 2029 in der Europäischen Union und 2030 in ‌den USA aus.