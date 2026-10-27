Die Finanzierung des Projekts übernimmt der EAP selbst, wie die beiden Basel am Dienstag mitteilten. Für den Investitionsbeschluss des Flughafenverwaltungsrats braucht es aber eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden in der Schweiz und Frankreich. Auf schweizerischer Seite erfolgt dies durch den Bund im Einvernehmen mit den beiden Kantonen.
Vorgesehen ist gemäss einer früheren Mitteilung des EAP ein Anbau in der Grösse von 14'000 Quadratmetern an der Ostfassade des bestehenden Terminals sowie eine umfassende Sanierung einer Fläche von 15'000 Quadratmetern im alten Teil des Flughafenbaus. Der Baubeginn wurde auf 2027 festgelegt, die Fertigstellung ist für 2030/2031 geplant.
Mit dem Projekt würden die betriebliche Effizienz sowie die Service- und Aufenthaltsqualität für Fluggäste verbessert werden, schrieb die Regierung weiter. Es würden keine zusätzlichen Kapazitäten zur Abfertigung von Flugzeugen geschaffen. Die Modernisierung erfülle hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit während der Bauphase und im späteren Betrieb.
(AWP)