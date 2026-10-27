Die Finanzierung des Projekts übernimmt der EAP selbst, wie die beiden Basel am Dienstag mitteilten. Für den Investitionsbeschluss des Flughafenverwaltungsrats braucht es aber eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden in der Schweiz und Frankreich. Auf schweizerischer Seite erfolgt dies durch den Bund im Einvernehmen mit den beiden Kantonen.