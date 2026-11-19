Eine belastbare Prognose zu den Datenströmen im Tagesverlauf durch den offiziellen Start von GTA 6 sei nicht möglich, sagte King vom Internetknoten-Betreiber DE-CIX. «Beim Vorab-Download haben wir in Frankfurt bereits 22,30 Terabit pro Sekunde und weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen.» Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von GTA 6 um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.