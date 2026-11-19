Rekordwerte am Frankfurter Internetknoten

Der digitale Ansturm auf das Spiel schlägt sich auch in der Netzinfrastruktur nieder. Wie der Internetknoten-Betreiber DE-CIX mitteilte, wurde im Umfeld der Veröffentlichung weltweit ein Rekord-Datendurchsatz von 33,03 Terabit pro Sekunde gemessen. In Frankfurt, an Europas grösstem Internetknoten, registrierten die Techniker mit 22,15 Terabit pro Sekunde einen aussergewöhnlich hohen Wert, der nur knapp unter der Marke beim Start des Vorab-Downloads eine Woche zuvor (22,30 Terabit pro Sekunde) lag.