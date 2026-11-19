Der Internetknoten-Betreiber DE-CIX hat rund um dem den offiziellen Start des Videospiels «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) einen weltweiten Datenrekord gemessen. So sei am Mittwochabend um 20.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit weltweit ein Höchstwert von 33,03 Terabit pro Sekunde registriert worden, wie der Betreiber mitteilte. Auch in Frankfurt, an Europas grösstem Internetknoten, sei mit 22,15 Terabit pro Sekunde ein aussergewöhnlich hoher Datenverkehr gemessen worden, dieser habe nur knapp unter dem bisherigen Spitzenwert beim GTA 6-Downloadstart eine Woche zuvor gelegen.