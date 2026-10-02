Die Mitarbeitergesellschaft, welche die Eigentümer von Gunvor sind, hat für den Namenswechsel gestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dies soll die Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur, eines neuen Führungsmodells und einer neuen strategischen Ausrichtung für die Zukunft widerspiegeln.