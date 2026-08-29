Bereits seit Ende April keine Güterschifffahrt

Dass die Oberelbe im Sommer zu wenig Wasser für eine wirtschaftliche Güterschifffahrt führt, ist nicht aussergewöhnlich. In diesem Jahr begann diese Periode jedoch bereits Ende April und damit aussergewöhnlich früh. Schiffe blieben stecken, nicht alle Waren konnten auf Strasse und Schiene verlegt werden. So stecken in Dresden noch immer Grossraum- und Schwertransporte mit grossen Maschinenteilen, Generatoren und Turbinen fest. Das abrupte Aus Ende April habe auch Importe betroffen, sagte Hofmann. «Auch in den Seehäfen liegen noch Schiffe, die es nicht rechtzeitig bis zu uns geschafft haben und ebenfalls nicht transportiert werden können.»