Die zuletzt zurückgetretene Bundesrätin Viola Amherd verliess ihr Amt aber noch deutlich früher. Per Ende März 2025 war sie sechs Jahre und drei Monate im Amt. Die beiden vor ihr zurückgetretenen Mitglieder der Landesregierung Alain Berset und Simonetta Sommaruga sassen beide zwölf Jahre lang im Bundesrat. Ueli Maurer verliess die Regierung nach 14 Jahren im Amt. Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann blieben etwas mehr als zwölf beziehungsweise acht Jahre lang Minister.