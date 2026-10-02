Die zuletzt zurückgetretene Bundesrätin Viola Amherd verliess ihr Amt aber noch deutlich früher. Per Ende März 2025 war sie sechs Jahre und drei Monate im Amt. Die beiden vor ihr zurückgetretenen Mitglieder der Landesregierung Alain Berset und Simonetta Sommaruga sassen beide zwölf Jahre lang im Bundesrat. Ueli Maurer verliess die Regierung nach 14 Jahren im Amt. Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann blieben etwas mehr als zwölf beziehungsweise acht Jahre lang Minister.
Andere hatten allerdings viel längere Amtszeiten: Carl Schenk, der 1895 zurücktrat, hielt sich 32 Jahre lang in der Regierung. Adolf Deucher (1912) wirkte 29 Jahre im Bundesrat mit, Giuseppe Motta (1940) nur ein Jahr weniger. Philipp Etter (1959) war 25 Jahre lang Bundesrat, was ihm den Spitznamen «Der Ewige» einbrachte.
Am anderen Ende des Spektrums war die kürzeste Amtszeit jene von Louis Perrier, der 1913 nur 14 Monate nach seiner Wahl starb. Christoph Blocher, der 2007 abgewählt wurde, blieb vier Jahre im Amt, nur etwas weniger als Ruth Metzler, die er 2003 ersetzt hatte. Elisabeth Kopp (1989) und Alphons Egli (1986) waren vier Jahre lang Minister, Rudolf Friedrich (1984) nicht einmal zwei Jahre.
Bezüglich Alter im Durchschnitt
Der am 9. Dezember 2015 von der Vereinigten Bundesversammlung ins Amt gewählte Parmelin war damals 56 Jahre alt. Im Vergleich zu seinen Kollegen im Bundesrat ist das ein durchschnittliches Alter. Ignazio Cassis war bei seiner Wahl ebenfalls 56 Jahre alt, Karin Keller-Sutter und Albert Rösti 55-jährig, Elisabeth Baume-Schneider und Beat Jans 59-jährig und Martin Pfister 61-jährig.
Alain Berset war einer der jüngsten Bundesräte der Geschichte. Er trat sein Amt wenige Monate vor seinem vierzigsten Geburtstag an und senkte damit den Altersdurchschnitt des Kollegiums.
Seit 1945 war nur Ruth Metzler bei Amtsantritt noch jünger: Sie war bei ihrer Wahl im Jahr 1999 34 Jahre alt. Die Goldmedaille geht allerdings an Numa Droz, der 1875 im Alter von 31 Jahren gewählt wurde.
Abgang meist vor Pensionsalter
Anders als die meisten Bundesräte gibt Guy Parmelin sein Amt erst nach Erreichen des Pensionsalters auf. Er feiert am 9. November seinen 67. Geburtstag. Auch Ueli Maurer war älter als 65 Jahre - er verliess erst mit 72 Jahren das Amt. Hans-Rudolph Merz ging mit fast 68 Jahren in den Ruhestand. Christoph Blocher wurde im Alter von 67 Jahren nicht wiedergewählt.
Im Vergleich dazu verliessen andere Amtsträgerinnen und Amtsträger die Regierung früher: Viola Amherd mit 62 Jahren, Alain Berset mit 51 Jahren, Doris Leuthard mit 55 und Didier Burkhalter mit 57 Jahren. Das generelle Durchschnittsalter wird auf verschiedenen Portalen mit rund 61 Jahren angegeben.
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(AWP)