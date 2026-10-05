Bern und Neu-Delhi einigten sich zudem auf eine Absichtserklärung zu Migration und Mobilität, insbesondere in der Bildung und bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Das Handels- und Wirtschaftsabkommen zwischen Indien und den Efta-Staaten, das vor einem Jahr nach 16-jährigen Verhandlungen in Kraft getreten war, soll den Zugang Schweizer Unternehmen zum indischen Markt verbessern und die Rechtssicherheit erhöhen.