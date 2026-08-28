Bis zum späten Nachmittag waren demnach bereits über 830 Schäden gemeldet worden. Zudem rückten die Feuerwehren zu mehr als 350 Einsätzen aus. Besonders betroffen waren die Bezirke Bülach und Winterthur sowie die Stadt Winterthur.
Hagel, Sturmböen und Starkregen beschädigten vor allem Gebäudehüllen. Gemeldet wurden unter anderem abgedeckte Dächer sowie zerschlagene Oberlichter und Dachfenster.
Die GVZ bezeichnete die Schadensumme von rund 30 Millionen Franken als vorläufige Schätzung. Wegen der grossen Zahl an Fällen könne die Bearbeitung länger dauern, hiess es.
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(AWP)