Ochsner Sport habe nach Feststellung des Vorfalls umgehend reagiert und Massnahmen eingeleitet, hält das Unternehmen auf Anfrage fest. Die Ermittlung hätten begonnen und Massnahmen zur Eindämmung des Vorfalls seien ergriffen worden. Dabei wurde der Zugriffsweg unterbunden. Auch würden Massnahmen umgesetzt, um den Schutz der Systeme und Kundendaten dauerhaft zu stärken.