Zu den entwendeten Daten gehören Namen, Adressen und Kontaktangaben von Absendern und Empfängern, sofern diese Planzer für den Versand übermittelt worden waren. Zur Zahl der betroffenen Kunden und Sendungen machte Pfenninger keine Angaben. Ob und wie viele weitere Kundenunternehmen betroffen sind, bleibt offen.