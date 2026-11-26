Der Verband arbeite zur Aufklärung des Falls eng mit den zuständigen Behörden zusammen, darunter auch den Strafverfolgungsbehörden. Genauere Informationen über die Art des Angriffs und die entwendeten Daten machte die FIFA nicht. Nach dpa-Informationen stand der Angriff nicht im Zusammenhang mit dem gescheiterten Plan zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren.