Mysteriöser Fenstersturz in Moskau

Der Prozess, der im August stattfand, sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil ein mutmasslicher Drahtzieher der Hackergruppe Verbindungen zum Kreml gehabt haben soll. Dieser Mann, ebenfalls Ukrainer, verfügte laut Anklage über eine Tarnidentität des russischen Geheimdiensts FSB. Die USA setzten ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf ihn aus. Im November 2022 soll der Mann in Moskau unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster gestürzt sein.