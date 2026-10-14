Offerz erklärte weiter, eine Kopie der Bestelldaten sei bei technischen Arbeiten erstellt und in einem Cloud-Speicher abgelegt worden, auf den die Testumgebung Zugriff hatte. Die Datei hätte nach Abschluss der Arbeiten gelöscht werden müssen. Dies sei ein Fehler gewesen. Ein externer IT-Dienstleister sei für den Betrieb der Server und die Programmierung zuständig gewesen.