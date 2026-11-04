Wegen der Cyberattacke Mitte Oktober passte Muller seinen Ausblick für das laufende Jahr an. So soll sich die bereinigte operative Marge vier Prozent annähern. Bislang war Ahold Delhaize von rund vier Prozent ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zu konstanten Wechselkursen im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Hier hatte das Management zuvor ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Zudem soll der Barmittelzufluss etwas geringer ausfallen als bisher angenommen.