Gewinn vor Zinsen und Steuern schrumpft um fast 31 Prozent

Der Containertransport habe sich zwar um 0,5 Prozent auf rund 1,5 Millionen TEU erhöht und auch die Konzern-Umsatzerlöse seien um 3,3 Prozent auf knapp 1,38 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank nach HHLA-Angaben dennoch um fast 31 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Ursache hierfür seien neben den operativen Belastungen auch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen von insgesamt 21,4 Millionen Euro - zwölf Millionen Euro auf die im Oktober veräusserte HHLA Sky GmbH und 9,4 Millionen Euro auf die bereits im ersten Halbjahr eingestellte omoqo GmbH.