Auf die Unabhängigkeit in der Halbleiterproduktion wies auch der Wirtschaftsminister hin. «Über die letzten Jahre haben wir gesehen, dass Lieferketten unterbrochen werden, weil ein Schiff irgendwo quer liegt oder weil es Kriege und Krisen gibt. Und umso wichtiger wird es, dass wir diese Technologien auch in Europa haben», sagte Madsen.