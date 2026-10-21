Den Auftakt bildet das bereits angekündigte Projekt Futurama in Lupfig (AG). Dort sollen Ende Jahr zwei Padel-Plätze in Betrieb gehen, die rund um die Uhr genutzt werden können. Darüber hinaus planen die Unternehmen gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten an bestehenden und künftigen Padelta-Standorten.