Containerumschlag mit China leicht gesunken

Wichtigster Partner im Containerverkehr ist weiterhin China. Obwohl der Umschlag um 3,4 Prozent gesunken ist, ist die Zahl der bewegten Container immer noch annähernd so gross wie die der fünf folgenden Partnerländer zusammen. Besonders deutlich fiel der Rückgang den Angaben zufolge beim Umschlag mit den USA aus (minus 13,5 Prozent). Erfreulich sei dagegen eine Zunahme des Handels unter anderem mit Singapur (plus 13,1 Prozent), Finnland (plus 24,7 Prozent) und Indien (plus 7,2 Prozent).