Regierung: «Kein plötzlicher Schock»

Die Regierung sei auf alle Szenarien vorbereitet, schrieb ein Pressesprecher im iranischen Präsidialamt auf X. Es werde keinen «plötzlichen Schock» geben, erklärte Abbas Pasuki. Auch an den Tankkontingenten werde sich zunächst nichts ändern. Um die «Ruhe in der Gesellschaft zu bewahren», seien einige Politiker verwarnt worden, die Interviews zum Thema Benzin gegeben hätten.