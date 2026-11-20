Seit Monaten werben Kandidaten vor allem bei den fünf Vetomächten USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich um Unterstützung für den Posten an der Spitze der Vereinten Nationen. Nach einem Treffen der Präsidenten Russlands, Chinas und der USA im chinesischen Shenzhen am Donnerstag war spekuliert worden, ob sich die drei Vetomächte dort auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt haben könnten. Aus der Probeabstimmung nun liess sich das zunächst nicht ableiten.