Im zweiten Quartal verdiente die Hannover Rück unter dem Strich 695 Millionen Euro und damit knapp 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Während der Umsatz mit knapp 6,4 Milliarden Euro praktisch stabil blieb, zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im Schaden- und Unfallgeschäft diesmal einen etwas grösseren Teil der Einnahmen auf. Nach dem ersten Halbjahr stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden Euro zu Buche, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.