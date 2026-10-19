Als Ursache für die wieder schmelzenden Gewinne nannte die Hannover Rück die wachsenden Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Diese stiegen weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation. Zwar hätten die Kfz-Versicherer ihre Tarife zuletzt erhöht und ihre Profitabiliät verbessert, doch die Entwicklung bleibe fragil.
Der Dax-Konzern Hannover Rück ist der drittgrösste Rückversicherer der Welt und der grösste Kfz-Rückversicherer für den deutschen Markt. Dadurch hat er einen guten Einblick in die Preisgestaltung grosser Kfz-Versicherer wie Huk Coburg und Allianz . Im Gegensatz zu Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox betrachtet die Hannover Rück nicht nur die Konditionen für Wechsler und Neukunden, sondern auch diejenigen für Autobesitzer, die ihren Kfz-Versicherern treu bleiben./stw/mis
(AWP)