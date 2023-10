BADEN (awp international) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet wegen der hohen Inflation und gestiegenen Schäden mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz in Deutschland. «Wir müssen davon ausgehen, dass der langjährige Trend zu höheren Schadenleistungen weiter anhält», sagte Deutschland-Chef Michael Pickel anlässlich des Branchentreffens am Montag in Baden-Baden. Die Frage nach der Absicherung der Folgen von Extremwetter wie Starkregen, Überschwemmung, Sturm und Hagel bleibe hochaktuell. Sie betreffe private Haushalte, Gewerbe und Industrie gleichermassen.

23.10.2023 07:59