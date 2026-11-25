Vom Rückversicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft sollen nun weniger als 85 Prozent für Schäden, Verwaltung und Vertrieb abgehen. Branchenexperten hatten mit 85,5 Prozent im Schnitt einen etwas schlechteren Wert auf dem Zettel. Dabei plant der Vorstand jetzt sogar Grossschäden von 2,5 Milliarden Euro ein, 200 Millionen mehr als im laufenden Jahr. Zudem soll die Kapitalanlagerendite mit rund 3,8 Prozent höher ausfallen als die 3,5 Prozent, die sich der Vorstand für 2026 vorgenommen hat.