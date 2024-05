Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück ist dank überschaubarer Grossschäden mit mehr Gewinn ins Jahr gestartet. Der Überschuss wuchs im ersten Quartal um rund 15 Prozent auf 558 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Den mutmasslich grössten Einzelschaden - den Einsturz einer grossen Autobahnbrücke in Baltimore - konnte das Management aber noch nicht beziffern. Dennoch sieht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz die Hannover Rück auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Rekordgewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro zu erzielen. Dazu sollen auch weiter steigende Preise für Rückversicherungsschutz beitragen.