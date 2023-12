Die Hannover Rück rechnet dank hoher Preise für Rückversicherungsschutz für die kommenden Jahre mit weiter steigenden Gewinnen. 2024 soll der Überschuss mindestens 2,1 Milliarden Euro erreichen - fast ein Viertel mehr, als sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz für 2023 als Minimum vorgenommen hat. In den Jahren bis 2026 soll es dann weiter aufwärtsgehen, wie der weltweit drittgrösste Rückversicherer am Dienstag bei seinem Investorentag in Berlin mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an: Der Kurs der Hannover-Rück-Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

12.12.2023 13:17