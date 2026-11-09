Der Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Sollten die bisher vergleichsweise geringen Grossschäden des Jahres zu überraschend viel Spielraum führen, will Vorstandschef Clemens Jungsthöfel das Geld aber lieber in die Reserven stecken, als den Gewinn weiter in die Höhe zu treiben. Alternativ könnte die Hannover Rück Verluste in den Kapitalanlagen realisieren, sodass das Ziel eines Gewinns von «mindestens 2,7 Milliarden Euro» nicht allzu stark übertroffen wird. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Montag mit Kursverlusten quittiert.