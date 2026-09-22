Der Vorstand schlägt Brunner den Delegierten zur Wahl am 19. November vor, teilte IP-Suisse am Montag mit. Der 54-Jährige gehört dem Vorstand seit 20 Jahren an und ist seit drei Jahren Vizepräsident. Er bewirtschaftet einen 38 Hektaren grossen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchkühen und Ackerbau in Valendas GR.