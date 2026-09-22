Der Vorstand schlägt Brunner den Delegierten zur Wahl am 19. November vor, teilte IP-Suisse am Montag mit. Der 54-Jährige gehört dem Vorstand seit 20 Jahren an und ist seit drei Jahren Vizepräsident. Er bewirtschaftet einen 38 Hektaren grossen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchkühen und Ackerbau in Valendas GR.
Stalder stand der Organisation mehr als zwei Jahrzehnte vor. Während seiner Amtszeit wuchs die Geschäftsstelle laut Mitteilung auf über 30 Mitarbeitende und das IP-Suisse-Label etablierte sich im Schweizer Detailhandel. Der Vorstand hebt insbesondere Stalders Vernetzung mit Handel und Politik hervor.
yz/hr
(AWP)