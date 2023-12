Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen greifen Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges immer wieder unter anderem mit Drohnen und Raketen an und attackieren Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Dabei waren die Containerfrachter «Al Jasrah» von Hapag-Lloyd und die «MSC Palatium III» bei Angriffen beschädigt worden. In der Folge hatten neben Hapag-Lloyd unter anderem auch Branchenprimus MSC und die Reederei Maersk Fahrten durch den Suezkanal ausgesetzt.