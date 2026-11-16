Reederei-Chef kündigte Wechsel an

Der Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende Rolf Habben Jansen hatte im August erklärt, Fahrten durch das Rote Meer wieder hochfahren zu wollen. Die Lage sei etwas besser als zu Beginn des Jahres, sagte er. Es sei «schon lange her, dass es einen Zwischenfall mit einem Containerschiff gab».